EE.UU. golpea a Chile con arancel del 12,5%: Acusa esfuerzos insuficientes contra el trabajo forzoso
El gobierno de Estados Unidos anunció que impondrá aranceles del 12,5% para productos importados desde Chile, como parte de una nueva política comercial que afecta a 60 países y economías.
Según explicaron desde la Oficina del Representante Comercial de EEUU, la medida se justificó en supuestos "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso".
EE.UU. impone nuevo arancel a Chile
De esta forma, el organismo determinó que las 60 economías investigadas —entre ellas Chile— respecto de la falta de aplicación efectiva de una prohibición sobre bienes producidos con trabajo forzado resultan injustificadas.
Con todo esto, los aranceles subirán entre 10% y 12,5%. En el caso de nuestro país, se aplicará el porcentaje más alto.
Cabe destacar que habrá algunos productos exentos de los nuevos gravámenes, como el cobre y sus derivados.
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