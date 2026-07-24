Neme estalla contra diputado por proyecto "Escucha su corazón": "¿Le pagamos para que presente esta mie...?"

24 jul. 2026 - 12:17 hrs.

José Antonio Neme reaccionó este viernes al polémico proyecto de ley "Escucha su corazón", que busca exigir que las mujeres escuchen los latidos del embrión o feto antes de acceder a un aborto en las tres causales permitidas por la ley.

Precisamente, el conductor de Mucho Gusto se mostró contrario al proyecto suscrito por el diputado del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urruticoechea, el cual cuenta con el apoyo de sus pares de bancada y Partido Republicano.

Neme arremete contra diputado Urruticoechea

"Lo que pasa es que en Chile los políticos no hacen la pega. Perdón que lo diga de esta forma: Se les paga por hacer nada", partió criticando José Antonio, asegurando que la discusión del proyecto "es una estupidez".

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"Discutiendo un proyecto para que las mujeres que quieren acogerse a la ley de aborto 3 causales tengan que escuchar los latidos del hijo, qué estupidez", señaló.

Con absoluto enojo y elevando la voz, el comunicador sostuvo: "¿Para eso le pagamos a ese señor? Para que presente ese tipo de mierda en el Congreso, que no le importa a nadie más que a él cuando ya hay una discusión zanjada en materia de aborto".

"¿Cómo no me voy a molestar con eso? A mí me da rabia, ya ni siquiera es una cosa de empatía con el feminismo, me parece que está tan alejado de la realidad de lo que necesitan las personas, y más encima someten a una mujer a una discusión que es absolutamente tortuosa", afirmó Neme.

Para cerrar, el periodista señaló que "es el mismo señor que le andaba pasando la tarjeta de la bencina a la exmujer, y que está hoy día emparejado con una senadora. Una cochinada".

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