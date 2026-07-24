Imágenes muestran gigantesco socavón que cortó ruta clave en Zapallar y Catapilco

24 jul. 2026 - 13:15 hrs.

Un equipo de Mucho Gusto se trasladó hasta la comuna de Zapallar, Región de Valparaíso, para presenciar el enorme socavón que se produjo en la ruta E-462.

Según se apreció en las imágenes, el bache de varios metros de profundidad terminó por cortar por completo el camino que conecta la zona urbana de Zapallar con la localidad de Catapilco.

Además de dificultar el traslado de la comunidad, el agua que naturalmente drena de la quebrada al estero se estancó en el lugar producto de la remoción en masa.

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El hecho obligó a resguardar el área mientras se evalúan daños y maquinaria pesada trabaja en el lugar para impedir que el agua llegue hasta una de las viviendas.

Uno de los vecinos indicó a Mucho Gusto que "nos afecta por el tema de trayecto, para poder viajar hacia La Ligua o a la Ruta 5 Norte. Nos afecta en ese aspecto, más que nada, porque tendríamos que darnos la vuelta por Nogales".

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