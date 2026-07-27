Ambulancia y carroza quedaron atrapadas en el barro cuando iban a buscar a persona fallecida en Laguna Verde

27 jul. 2026 - 10:18 hrs.

Una crítica situación viven vecinos de la parte alta de Laguna Verde, quienes quedaron prácticamente aislados por el mal estado del camino tras las intensas precipitaciones del sistema frontal que afectó la zona.

Uno de los momentos más complejos se vivió el día sábado, cuando una ambulancia quedó enterrada en el Camino El Faro, cuando iban a prestar servicios a una persona que había fallecido.

Drama en Laguna Verde

Según relató Marisol, residente del sector, minutos después la carroza fúnebre que iba a realizar los servicios correspondientes también quedó atascada en el lodo.

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"Vino la carroza y tampoco pudo llegar. La debieron ir a buscar en una camilla y velarla de esa manera. Fue supertrágico", indicó.

Vecinos manifestaron que, más allá de causar indignación, revictimizó a los familiares de la persona fallecida.

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