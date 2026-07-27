¿Por qué no hay latas de jurel? El motivo detrás de la escasez en supermercados y almacenes

27 jul. 2026 - 11:43 hrs.

En las últimas semanas se ha hecho cada vez más patente la escasez de latas de jurel en supermercados y negocios de barrio en distintas zonas del país.

La situación generó inquietud en los consumidores, puesto que no hablamos de cualquier producto, sino de uno de los más tradicionales de la mesa nacional.

¿Por qué hay escasez de jurel?

Según explicó el editor económico de Meganoticias, Roberto Saa, la falta de stock responde a condiciones climáticas y del océano, más precisamente con el fenómeno de El Niño.

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El calentamiento anómalo en la temperatura del agua, que está directamente asociado al fenómeno mencionado, alteró el comportamiento del jurel.

Al ser una especie que busca aguas frías, los cardúmenes se desplazaron hacia zonas más alejadas de los puntos habituales de pesca, dificultando su extracción.

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