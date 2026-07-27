"Tenemos entre 12 y 15 horas": Licantén decreta emergencia y ordena evacuación preventiva por crecida de ríos

27 jul. 2026 - 12:17 hrs.

La Municipalidad de Licantén decretó emergencia comunal y ordenó una evacuación preventiva producto de las intensas lluvias que se registrarán en la comuna, que podrían conllevar un eventual desborde de ríos.

La decisión, que busca que las familias tengan tiempo para proteger sus viviendas y pertenencias, también contempla la suspensión total de las clases.

Alcalde de Licantén decreta emergencia comunal

"Todos sabemos lo que ha ocurrido con estas lluvias de las últimas horas, y ha aumentado el caudal del río Lontué y también del río Teno de manera importante. Eso significa que, eventualmente, podemos tener alguna afectación en nuestra comuna", informó el alcalde Claudio Reyes.

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Asimismo, señaló que "evacuaremos el ELEAM de forma preventiva, porque nuestros abuelos son más difíciles de mover".

Según detalló, los sectores que podrían verse afectados son "el pueblo de Licantén, sectores de Placilla, sectores bajos de la comuna, como Villa Angosta y San Antonio".

"Tenemos, al menos, entre 12 y 15 horas para poder trabajar con tranquilidad, subir las cosas quienes puedan hacerlo a un segundo piso y quienes tengan la necesidad de salir, también poder hacerlo para salvaguardar todas y cada una de sus pertenencias", agregó.