Nuevo sistema frontal llega a Santiago: A esta hora se intensificarán las precipitaciones en la capital

27 jul. 2026 - 08:46 hrs.

La Región Metropolitana amaneció este lunes 27 de julio bajo débiles precipitaciones, efecto del nuevo sistema frontal que afecta a la zona central.

De acuerdo con las proyecciones del meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, esto es solo una pequeña muestra de un pulso importante que se registrará en horas de la tarde en Santiago.

A esta hora será el peak de precipitaciones en Santiago

Las primeras precipitaciones se registraron durante la madrugada y mañana de esta jornada; sin embargo, habrá un pequeño periodo de pausa desde las 09:00 horas.

Mega

Según Leyton, la lluvia se intensificará a eso de las 4 de la tarde en toda la capital, haciendo necesario el uso de paraguas y calzado especial.

En total, se podrían acumular entre 10 y 20 milímetros de precipitaciones en Santiago.

Cabe destacar que la lluvia se extendería hasta el día martes, para tener una pequeña pausa miércoles y jueves, y volver con un nuevo sistema frontal el viernes.

Todo sobre Lluvias