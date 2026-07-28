¿A qué hora deja de llover en Santiago? En este momento terminarán las precipitaciones en la capital

28 jul. 2026 - 09:42 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó su pronóstico para las próximas horas, en el marco de las lluvias que afectan a la Región Metropolitana.

El experto indicó en Mucho Gusto que el evento ha dejado diversas afectaciones en Santiago; por ejemplo, durante la noche del lunes y madrugada del martes se registraron granizos en algunos sectores.

¿Hasta cuándo lloverá en Santiago?

Leyton precisó que las precipitaciones cesarán a las 11:00 horas en la capital, la cual se mantendrá con su cielo completamente nublado y una máxima de 15 °C.

Mega

Se estima que el miércoles se mantenga la tónica de cielos nublados y sin lluvia en Santiago, con extremas de 8 °C y 16 °C.

El jueves amanecerá con algunas nubes, las cuales se disiparán para dar paso a un sol que hará ascender los termómetros hasta los 20 °C.

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