¿A qué hora deja de llover en Santiago? En este momento terminarán las precipitaciones en la capital
El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó su pronóstico para las próximas horas, en el marco de las lluvias que afectan a la Región Metropolitana.
El experto indicó en Mucho Gusto que el evento ha dejado diversas afectaciones en Santiago; por ejemplo, durante la noche del lunes y madrugada del martes se registraron granizos en algunos sectores.
¿Hasta cuándo lloverá en Santiago?
Leyton precisó que las precipitaciones cesarán a las 11:00 horas en la capital, la cual se mantendrá con su cielo completamente nublado y una máxima de 15 °C.
Se estima que el miércoles se mantenga la tónica de cielos nublados y sin lluvia en Santiago, con extremas de 8 °C y 16 °C.
El jueves amanecerá con algunas nubes, las cuales se disiparán para dar paso a un sol que hará ascender los termómetros hasta los 20 °C.