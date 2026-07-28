Operativo migratorio en Estación Central deja 46 extranjeros irregulares y al menos un detenido

28 jul. 2026 - 12:12 hrs.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó la mañana de este martes un amplio control migratorio por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

La intervención se concentró en el sector de Alameda con Toro Mazote, conocido popularmente como la "Pequeña Caracas" y considerado como uno de los puntos de mayor complejidad en la capital.

Masivo control migratorio

Según explicó la autoridad, el operativo buscó realizar controles de identidad, fiscalizaciones migratorias y búsqueda de personas con órdenes de detención vigentes.

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Desde la PDI se señaló que se identificó a 46 ciudadanos extranjeros infractores por ingreso irregular al país. Estos fueron conducidos hasta un cuartel para su empadronamiento.

Asimismo, se controló a un extranjero que mantenía una orden de detención vigente por el delito de homicidio.

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