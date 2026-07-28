Disputa familiar tiene a chileno preso en Argentina: Niega haber secuestrado a su hija desde Paraguay

28 jul. 2026 - 11:39 hrs.

Un padre chileno se encuentra detenido en Argentina luego de huir de Paraguay con su hija de dos años, un hecho que activó la alerta internacional y hoy tiene a tres sistemas judiciales enfrentados.

Francisco es chileno y Diana, paraguaya. Ambos vivían en Viña del Mar junto a su hija Magnolia. Tras el quiebre de su relación, el tribunal chileno estableció un régimen de cuidado personal compartido.

Chileno detenido en Argentina

En diciembre del año pasado, Diana pidió autorización para viajar junto a Magnolia a Paraguay y Brasil, para pasar las fiestas de fin de año. Francisco firmó el permiso notarial, pero la condición era solo una: la niña regresara a Chile el 5 de enero.

Mega

La menor nunca volvió a territorio nacional, por lo que Francisco recurrió al Juzgado de Viña del Mar, donde se determinó que la residencia habitual de la menor era en Chile.

De esta forma, inició un procedimiento internacional de restitución, basado en el convenio de La Haya. Sin embargo, pasaron meses y la situación seguía igual. En eso, desde Paraguay, utilizaron un régimen de visitas. Francisco tendría 3 horas para ver a Magnolia.

En una de esas visitas, el chileno y su madre fueron a buscar a la menor para traerla a Chile, pero sin medir las consecuencias. Tras la denuncia ante Interpol, fueron encontrados en la ciudad argentina de Resistencia, en la provincia de Chaco. La menor fue entregada nuevamente a su madre y Francisco quedó detenido en Argentina.

Su defensa rechazó la acusación de secuestro, al sostener que Francisco actuó convencido de que existían resoluciones judiciales que respaldaban el regreso de su hija a Chile y que la verdadera sustracción internacional ocurrió cuando la madre decidió no regresar con su hija en enero.

Cabe destacar que el equipo de Mucho Gusto intentó hablar con Diana, pero precisó que no daría declaraciones.

Todo sobre Mucho gusto