El mar se llevó 16 metros de playa: Casa queda al borde de ser arrastrada en Arauco tras marejadas

29 jul. 2026 - 09:35 hrs.

Una crítica situación se vive en la comuna de Arauco, en la Región del Biobío, luego que una casa estuviese a punto de ser arrastrada por las marejadas.

Ignacio Fernández, dueño de la vivienda afectada, contó a Mucho Gusto que su terreno se encuentra a un costado del borde costero y que el pasado 16 de julio, producto del tren de sistemas frontales que afectó la zona, "el mar se llevó 16 metros de playa".

El hombre y su familia debieron evacuar su casa, la cual recibió los embates del mar, dejándola a punto de ser arrastrada.

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Con máquinas y presupuesto personal, rellenó el terreno erosionado por las marejadas, algo que, según explicó, podría ser insuficiente ante nuevas marejadas.

Dueño apunta a relleno de humedal

De acuerdo a Fernández, su terreno y el de otros vecinos se vieron afectados no por el solo hecho de las marejadas del temporal, sino porque el propietario de otra vivienda rellenó parte de un humedal presente en el sector.

"Esto es por el relleno de un humedal donde hay una casa construida que no tiene recepción municipal, y esto la municipalidad lo sabe. Lo vengo reclamando hace 5 años", expresó.

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