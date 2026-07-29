Influencer brasileña denuncia xenofobia en Valle Nevado: Acusa que instructor argentino la llamó "macaco"

29 jul. 2026 - 10:15 hrs.

La creadora de contenido brasileña Ana Carolina Cruz denunció en sus redes sociales haber sufrido xenofobia en Valle Nevado por parte de un instructor argentino.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer, que reside en nuestro país, compartió un video donde denunció su experiencia en dicho centro de esquí.

Denuncia de xenofobia de influencer brasileña en Valle Nevado

"En ocho años viviendo en Chile, nunca imaginé pasar por eso. Fue agresivo, me gritó y me trató con violencia. Estamos en shock", indicó.

Mega

En el registro compartido y revisado en Mucho Gusto se puede apreciar a la influencer y su acompañante, también brasileño, manteniendo una discusión con el instructor.

"¿Te compraste la pista para ti solo? ¿Por qué no me devuelvo a Brasil? ¿Quién te crees que eres? ¡Vuelve tú a tu casa!", respondió su compatriota.

Según el video, el instructor habría utilizado el término "macaco" para referirse a Ana y su compañero. "¿Macaco (mono)? Este tipo está loco, nos llamó monos", manifestó la influencer entre lágrimas.

Valle Nevado compartió un comunicado donde lamentó la situación e informó la suspensión "inmediata e indefinida" del instructor acusado de xenofobia.

Todo sobre Mucho gusto