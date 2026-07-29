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Influencer brasileña denuncia xenofobia en Valle Nevado: Acusa que instructor argentino la llamó "macaco"

  • Por Sebastián Paillafil

La creadora de contenido brasileña Ana Carolina Cruz denunció en sus redes sociales haber sufrido xenofobia en Valle Nevado por parte de un instructor argentino.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer, que reside en nuestro país, compartió un video donde denunció su experiencia en dicho centro de esquí.

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Denuncia de xenofobia de influencer brasileña en Valle Nevado

"En ocho años viviendo en Chile, nunca imaginé pasar por eso. Fue agresivo, me gritó y me trató con violencia. Estamos en shock", indicó.

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En el registro compartido y revisado en Mucho Gusto se puede apreciar a la influencer y su acompañante, también brasileño, manteniendo una discusión con el instructor.

"¿Te compraste la pista para ti solo? ¿Por qué no me devuelvo a Brasil? ¿Quién te crees que eres? ¡Vuelve tú a tu casa!", respondió su compatriota.

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Según el video, el instructor habría utilizado el término "macaco" para referirse a Ana y su compañero. "¿Macaco (mono)? Este tipo está loco, nos llamó monos", manifestó la influencer entre lágrimas.

Valle Nevado compartió un comunicado donde lamentó la situación e informó la suspensión "inmediata e indefinida" del instructor acusado de xenofobia.

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