"Empieza a hacer gestos": El duro relato de influencer brasileña que denunció ataque xenófobo en Valle Nevado

29 jul. 2026 - 11:10 hrs.

Ana Carolina Cruz, ciudadana brasileña residente en Chile, relató en Mucho Gusto el episodio de xenofobia que vivió en Valle Nevado por parte de un instructor argentino.

La influencer brasileña contó que estaba practicando snowboard en la pista para principiantes del centro de esquí, cuando pasó cerca del acusado y su alumna.

Influencer brasileña relata episodio xenófobo en Valle Nevado

"Estaban como en el medio de la pista y yo pasé muy cerca de él y de su alumna, pero no chocamos ni nada. En un determinado momento escucho el comentario: 'Cómprate una pista para ti mejor'", añadió.

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Comentó que el instructor, al percatarse, añadió: "'Más encima eres brasileña, vuelve a tu país'. Yo estaba sola".

Tras lo ocurrido, Ana alertó a su socio para que fotografiara al hombre y así realizar el respectivo reclamo a Valle Nevado. Sin embargo, al percatarse de la acción de su compatriota, el instructor "empieza a hacer gestos y ahí yo ya me senté al lado, me puse nerviosa y empezaron a discutir".

Cuando el socio de Ana le preguntaba las razones para tratarla de aquella forma, vino el ataque xenófobo del argentino. "Qué estás hablando, macaco, macaco".

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