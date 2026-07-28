Deuda alcanza a nuevos sectores: 1 de cada 4 chilenos que estaba al día cayó en mora

28 jul. 2026 - 14:25 hrs.

La empresa Destácame publicó el segundo Termómetro de Bienestar Financiero, que reveló que uno de cada cuatro chilenos que estaba al día tiene deudas en mora.

Según explicó el editor de Economía de Meganoticias, Roberto Saa, el 24,5% de las personas que habitualmente no tiene problemas financieros declara atrasos en pagos.

Crisis financiera

Esto refleja que la fragilidad financiera está empezando a alcanzar a nuevos sectores de la población. En otras palabras, habla que la situación compleja que vive la economía nacional está golpeando a quienes habitualmente no vivían zozobras.

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"Me atrevería a decir que este arrastre de años con una economía plana, está llevando a que la situación económica mala esté llegando a sectores que no vivían estas dificultades", señaló el periodista.

Saa detalló que principalmente tiene que ver con tarjetas con compromiso financiero y no con el hipotecario.

Por último, el reportero destacó que el estudio indicó que un gran número de personas está llevando el 50% de su sueldo en pagar deudas.

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