Control migratorio termina con extranjero detenido en Estación Central: Tenía orden vigente por homicidio

28 jul. 2026 - 12:13 hrs.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo la mañana de este martes en un control de identidad en la comuna de Estación Central a un hombre con orden vigente por el delito de homicidio.

El operativo ocurrió en el sector de Alameda con Toro Mazote, conocido popularmente como la "Pequeña Caracas", en el marco del operativo migratorio encabezado por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

PDI detiene a sujeto con orden vigente por homicidio

El subprefecto Garay explicó que, en un control de identidad, los efectivos policiales controlaron a un ciudadano extranjero.

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Posteriormente, los funcionarios se percatan de que el sujeto mantenía una orden de detención vigente por el delito de homicidio.

El antisocial fue trasladado hasta un cuartel policial, mientras que otros 46 ciudadanos extranjeros fueron conducidos por ingresar de manera irregular al país.

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