"Nuestro compromiso es investigarlo rápidamente": Ministro Arrau por asesinato de joven en Huechuraba

30 jul. 2026 - 09:25 hrs.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió esta mañana al trágico hecho ocurrido en Huechuraba, donde un joven de 23 años falleció tras defender a su familia de un asalto en su casa.

"Lamentar el hecho y enviar las condolencias a la familia del joven. Es un hecho que está en investigación y nuestro compromiso es investigarlo rápidamente, y ojalá, como fue con el caso del famoso Panda y otros casos, sea resuelto”, señaló Arrau.

El titular de Seguridad expresó además que el "Ministerio Público ya ha derivado la investigación, y nosotros vamos a hacer efectivamente todas las coordinaciones posibles para que estén los medios, para que el caso pueda resolverse en el más breve plazo".

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Asimismo, respecto al trabajo de la cartera que lidera, el ministro expresó que "nos queda un largo camino por delante. Nosotros, que ya tenemos más años, vivimos en un Chile hace 20, 30 años que era más tranquilo, y eso es lo que tenemos que recuperar".

En la misma línea, indicó que detrás de cada cifra hay personas que fallecieron y familias que perdieron a sus seres queridos, por lo que "hay que trabajar tanto en reducir las cifras como se está haciendo hoy día, y también en reducir efectivamente la percepción para que la gente viva con menos miedo".

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