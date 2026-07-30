"Pegan un salto de triunfo": Testigo revela escalofriantes detalles del crimen de joven en Huechuraba

30 jul. 2026 - 10:05 hrs.

La madrugada de este jueves, un joven de 23 años fue asesinado cuando intentó defender a su familiar de un asalto en Huechuraba, Región Metropolitana.

Según información policial, la víctima fatal recibió un disparo en la zona del tórax, causándole la muerte, mientras que los antisociales escaparon del lugar con celulares, joyas y un millón de pesos en efectivo.

El impactante relato de testigo del asesinato de joven en Huechuraba

En diálogo con Mucho Gusto, una vecina y testigo clave del hecho reconoció haber visto el momento en que el jeep en el que se trasladaban los delincuentes se estacionó fuera de la casa del joven y su familia.

Mega

"Se bajaron 3 personas, miraron la casa. Pasaron como 4 o 5 minutos, parece que los delincuentes no podían ingresar a la casa y en eso viene un vehículo blanco y les proporciona algo", dijo.

"Yo los vi saltar e ingresar a la casa", indicó el hombre, quien aseguró llamar en reiteradas ocasiones a seguridad municipal.

"Escuché el disparo y el grito", complementó, para luego afirmar que vio saltar a los delincuentes y que, momentos antes de subirse al auto, "uno pega un salto de triunfo, como celebrando".

Todo sobre Mucho gusto