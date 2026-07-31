Profesora perdió su vehículo tras ser aplastado por árbol en La Serena: "No pensé que me iba a pasar algo así"
En La Serena se registró una emergencia debido a la caída de un árbol en el parque Pedro de Valdivia. Este aplastó un vehículo estacionado perteneciente a Evelyn, profesora de un colegio municipal.
La docente, afortunadamente no estaba en el auto al momento de la colisión. Según relató a Mucho Gusto, "los colegas por el grupo de WhatsApp empiezan a mandar fotos —yo no estaba en ese momento viendo el teléfono— y me dicen 'ese auto es tuyo'".
Debido a que el establecimiento educacional no cuenta con estacionamientos propios, Evelyn y sus compañeros de trabajo deben dejar sus autos en las cercanías del parque Pedro de Valdivia.
Pese al sistema frontal, las clases no se suspendieron. "En un momento pensé en no asistir por el temporal, pero vine y no pensé que me iba a pasar algo así".
Una de sus colegas señaló al matinal: "No sé por qué no se pueden suspender las clases si estando en un estado de catástrofe no hay recuperación. Nos exponemos a todo esto, no solamente los estudiantes, sino también los funcionarios".
La caída de árboles en La Serena no solo se debe a la fuerza del viento o madera envejecida. "Los suelos han sido reblandecidos y exigidos por las lluvias anteriores, donde no han tenido días completamente cálidos como para que eso se solucione rápidamente", explicó Jaime Leyton.
Leer más de