Profesora perdió su vehículo tras ser aplastado por árbol en La Serena: "No pensé que me iba a pasar algo así"

31 jul. 2026 - 12:45 hrs.

En La Serena se registró una emergencia debido a la caída de un árbol en el parque Pedro de Valdivia. Este aplastó un vehículo estacionado perteneciente a Evelyn, profesora de un colegio municipal.

La docente, afortunadamente no estaba en el auto al momento de la colisión. Según relató a Mucho Gusto, "los colegas por el grupo de WhatsApp empiezan a mandar fotos —yo no estaba en ese momento viendo el teléfono— y me dicen 'ese auto es tuyo'".

Debido a que el establecimiento educacional no cuenta con estacionamientos propios, Evelyn y sus compañeros de trabajo deben dejar sus autos en las cercanías del parque Pedro de Valdivia.

Mucho Gusto / Mega

Pese al sistema frontal, las clases no se suspendieron. "En un momento pensé en no asistir por el temporal, pero vine y no pensé que me iba a pasar algo así".

Una de sus colegas señaló al matinal: "No sé por qué no se pueden suspender las clases si estando en un estado de catástrofe no hay recuperación. Nos exponemos a todo esto, no solamente los estudiantes, sino también los funcionarios".

La caída de árboles en La Serena no solo se debe a la fuerza del viento o madera envejecida. "Los suelos han sido reblandecidos y exigidos por las lluvias anteriores, donde no han tenido días completamente cálidos como para que eso se solucione rápidamente", explicó Jaime Leyton.

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