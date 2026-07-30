El inesperado consejo de Ludmila Ksenofontova a Álvaro Ballero: "Si vas a encontrarte con María José..."
En el capítulo 34 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero se despidieron y ella antes le dio un valioso consejo.
Mientras iban caminando hacia la puerta, debido a la renuncia del comunicador, la patinadora se tomó unos segundos para decirle algo muy importante sobre su expareja, María José Reyes.
"Yo creo que deberías... si vas a encontrarte con María José o no... pero de verdad yo creo que deberías pedirle disculpas a ella", expresó.
La reacción de Álvaro Ballero
Mientras se abrazaban, Álvaro Ballero escuchó el consejo de su exesposa y quedó sorprendido, para luego preguntarle los motivos.
"Por todo, porque qué feo igual, yo creo que ella igual está ilusionada y siempre ha estado ilusionada", explicó.
Finalmente, la patinadora aseguró que este romance estuvo muy expuesto en redes sociales, por lo que también tenía que preocuparse sobre este tema.
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