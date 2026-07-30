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El inesperado consejo de Ludmila Ksenofontova a Álvaro Ballero: "Si vas a encontrarte con María José..."

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 34 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero se despidieron y ella antes le dio un valioso consejo.

Mientras iban caminando hacia la puerta, debido a la renuncia del comunicador, la patinadora se tomó unos segundos para decirle algo muy importante sobre su expareja, María José Reyes.

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"Yo creo que deberías... si vas a encontrarte con María José o no... pero de verdad yo creo que deberías pedirle disculpas a ella", expresó.

Volverías con tu ex? 2

La reacción de Álvaro Ballero

Mientras se abrazaban, Álvaro Ballero escuchó el consejo de su exesposa y quedó sorprendido, para luego preguntarle los motivos.

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"Por todo, porque qué feo igual, yo creo que ella igual está ilusionada y siempre ha estado ilusionada", explicó.

Finalmente, la patinadora aseguró que este romance estuvo muy expuesto en redes sociales, por lo que también tenía que preocuparse sobre este tema. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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