El inesperado consejo de Ludmila Ksenofontova a Álvaro Ballero: "Si vas a encontrarte con María José..."

30 jul. 2026 - 00:15 hrs.

En el capítulo 34 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero se despidieron y ella antes le dio un valioso consejo.

Mientras iban caminando hacia la puerta, debido a la renuncia del comunicador, la patinadora se tomó unos segundos para decirle algo muy importante sobre su expareja, María José Reyes.

"Yo creo que deberías... si vas a encontrarte con María José o no... pero de verdad yo creo que deberías pedirle disculpas a ella", expresó.

Volverías con tu ex? 2

La reacción de Álvaro Ballero

Mientras se abrazaban, Álvaro Ballero escuchó el consejo de su exesposa y quedó sorprendido, para luego preguntarle los motivos.

"Por todo, porque qué feo igual, yo creo que ella igual está ilusionada y siempre ha estado ilusionada", explicó.

Finalmente, la patinadora aseguró que este romance estuvo muy expuesto en redes sociales, por lo que también tenía que preocuparse sobre este tema.