"Me sentí muy humillado": Nico Solabarrieta enfrentará a La Guarén tras ser rechazado en plena dinámica
En el avance del capítulo 35 de Volverías con tu ex? 2, Nico Solabarrieta tendrá una importante conversación con La Guarén, luego de una situación en una dinámica.
El exfutbolista escogerá a su expareja para besarla en la fiesta y cuando estarán a punto de hacerlo, ella lo frenará en seco y dirá que no quiere hacerlo. Él quedará impactado y le dirá que solo era una actividad y que él no quiere volver a estar con ella.
La tensión entre ambos continuará y el hijo de Ivette Vergara se sincerará sobre cómo se sintió: "Me sentí muy humillado. No voy a permitir que me vuelvas a hacer pasar por una situación así".
Una fiesta muy acalorada
Por otro lado, Ludmila Ksenofontova realizará una penitencia con Rai Cerda y él asegurará que se puso muy nervioso.
Finalmente, el ingeniero y Bárbara Córdoba ingresarán al cuarto oscuro y comenzarán a juguetear bastante cerca el uno del otro.
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