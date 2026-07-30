"Me sentí muy humillado": Nico Solabarrieta enfrentará a La Guarén tras ser rechazado en plena dinámica

30 jul. 2026 - 00:28 hrs.

En el avance del capítulo 35 de Volverías con tu ex? 2, Nico Solabarrieta tendrá una importante conversación con La Guarén, luego de una situación en una dinámica.

El exfutbolista escogerá a su expareja para besarla en la fiesta y cuando estarán a punto de hacerlo, ella lo frenará en seco y dirá que no quiere hacerlo. Él quedará impactado y le dirá que solo era una actividad y que él no quiere volver a estar con ella.

La tensión entre ambos continuará y el hijo de Ivette Vergara se sincerará sobre cómo se sintió: "Me sentí muy humillado. No voy a permitir que me vuelvas a hacer pasar por una situación así".

Volverías con tu ex? 2

Una fiesta muy acalorada

Por otro lado, Ludmila Ksenofontova realizará una penitencia con Rai Cerda y él asegurará que se puso muy nervioso.

Finalmente, el ingeniero y Bárbara Córdoba ingresarán al cuarto oscuro y comenzarán a juguetear bastante cerca el uno del otro.