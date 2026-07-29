Ludmila Ksenofontova encaró duramente a Luis Mateucci por inesperada acusación: "No hables sin saber"
En el capítulo 34 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova hizo un alto en el desfile de modas y le respondió con todo a Luis Mateucci.
Luego de realizar su pasarela con un espectacular look armado por Álvaro Ballero, Tonka Tomicic le preguntó a la patinadora cómo se había sentido y ella pidió un momento para encarar al trasandino.
"No hables sin saber y sin conocer bien la historia", lanzó fuertemente la artista.
La respuesta de Luis Mateucci
Rápidamente, Luis Mateucci aseguró que esa historia se había hecho pública y ella volvió a rebatirlo: "Da lo mismo, no hay pruebas, dudas, todos tenemos dudas, salí con otro hombre cuando yo ya no estaba con Álvaro".
También, el trasandino expresó que había sido Álvaro Ballero el que había dicho que no creía en el testimonio de la patinadora y él mismo aclaró la situación: "Yo no dije eso, mentira, dije en cara a cara que ella nunca me había sido infiel, es una mari... lo que hiciste, no se mete con las mujeres".
Tras lo anterior, Tonka Tomicic le agradeció a Ludmila Ksenofontova por la intervención e intentó poner paños fríos: "Si te sentiste pasada a llevar, está muy bien que aclares lo que sientas. Una cosa es lo que diga él, si la protagonista de la historia alza la voz y quiere expresarlo aquí y a todo Chile, no es por presión, es porque siente la necesidad de hacerlo. Ella aclara lo que vivió y siente que es necesario".
Unas horas después, Luis Mateucci se acercó a la participante y le pidió disculpas por sus polémicos dichos.
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