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Ludmila Ksenofontova encaró duramente a Luis Mateucci por inesperada acusación: "No hables sin saber"

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 34 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova hizo un alto en el desfile de modas y le respondió con todo a Luis Mateucci.

Luego de realizar su pasarela con un espectacular look armado por Álvaro Ballero, Tonka Tomicic le preguntó a la patinadora cómo se había sentido y ella pidió un momento para encarar al trasandino.

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"No hables sin saber y sin conocer bien la historia", lanzó fuertemente la artista.

Volverías con tu ex? 2

La respuesta de Luis Mateucci

Rápidamente, Luis Mateucci aseguró que esa historia se había hecho pública y ella volvió a rebatirlo: "Da lo mismo, no hay pruebas, dudas, todos tenemos dudas, salí con otro hombre cuando yo ya no estaba con Álvaro".

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También, el trasandino expresó que había sido Álvaro Ballero el que había dicho que no creía en el testimonio de la patinadora y él mismo aclaró la situación: "Yo no dije eso, mentira, dije en cara a cara que ella nunca me había sido infiel, es una mari... lo que hiciste, no se mete con las mujeres". 

Tras lo anterior, Tonka Tomicic le agradeció a Ludmila Ksenofontova por la intervención e intentó poner paños fríos: "Si te sentiste pasada a llevar, está muy bien que aclares lo que sientas. Una cosa es lo que diga él, si la protagonista de la historia alza la voz y quiere expresarlo aquí y a todo Chile, no es por presión, es porque siente la necesidad de hacerlo. Ella aclara lo que vivió y siente que es necesario". 

Unas horas después, Luis Mateucci se acercó a la participante y le pidió disculpas por sus polémicos dichos.

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