Trabajos durarán 14 horas: Vecinos del Cerro Barón sin luz tras caída de 6 postes del tendido eléctrico

31 jul. 2026 - 12:10 hrs.

Vecinos del Cerro Barón en Valparaíso despertaron con la caída de seis postes de luz en la calle Diego Portales a raíz del sistema frontal.

En un inicio se barajó la hipótesis de un choque vehicular, pero tras la llegada de Carabineros y personal especializado se determinó que el alumbrado cayó debido a la acción del viento.

Los postes no solo soportaban los cables eléctricos funcionales, sino que también el peso de los denominados "escombros aéreos", es decir, acumulación de cables de telecomunicaciones en desuso que los vecinos del sector ya habían denunciado.

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Cerca de 800 personas permanecen sin suministro eléctrico, y se estima que las reparaciones podrían durar entre 14 y 15 horas.

El capitán Claudio Van Den Bosch de la 3º comisaría de Valparaíso informó que "no hay personas lesionadas. Afortunadamente, no iba transitando nadie a esa hora por acá. Al momento no mantenemos un registro de personas lesionadas, tampoco dañan los domicilios, solamente mucha gente sin luz".

"Hay que efectuar el cambio completo de todo lo que es el cableado, y aparte de eso, ya todos los efectuados los desvíos correspondientes por el tema de la seguridad de las personas", agregó.

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