Secretos, romance y traición: Elencos de La Baronesa y Prohibida Obsesión revelan detalles inéditos

29 jul. 2026 - 13:55 hrs.

Este miércoles es el gran lanzamiento digital de las nuevas teleseries de Mega: La Baronesa y Prohibida Obsesión.

En la antesala del evento que irá en exclusiva por el canal de YouTube Mega Oficial, la periodista Darynka Marcic dialogó con el elenco de ambas producciones del área dramática.

Descubre los secretos de las nuevas teleseries

Loreto Valenzuela, la protagonista de La Baronesa, indicó que su personaje es "alguien en quien tú puedes descansar. Ella te va a solucionar la vida a su gusto, pero te la soluciona".

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Mientras que Octavia Bernasconi, quien será Emilia Márquez en la ficción, señaló que "la teleserie arranca y todo se empieza a desmoronar por todas partes. En todos los flancos de la familia hay secretos que van empezando a salir a la luz, y eso hace que todo se vaya cayendo de a poco".

Marcic también se acompañó de Fernanda Finsterbusch, actriz que interpretará a Bárbara en Prohibida Obsesión, asegurando que la trama va a dar que hablar entre los televidentes, por sus tintes de obsesión, traición, romance y más.

Por su parte, Mónica Godoy apuntó que Paloma, personaje al cual dará vida, retrata a una mujer que deja de lado su vida para criar a sus hijos y que, con el paso de los años, intenta reencontrarse.

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