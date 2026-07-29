Alertan por nueva estafa con falsas ofertas de trabajo: Así operan los delincuentes

29 jul. 2026 - 13:15 hrs.

Cada vez son más frecuentes las estafas telefónicas mediante falsas llamadas de ejecutivos bancarios, deudas pendientes del TAG y ofertas laborales.

Precisamente, en las últimas semanas ha surgido una nueva modalidad con la cual los delincuentes buscan obtener datos personales e información bancaria.

Estafa a desempleados

Una de las víctimas de este tipo de estafas habló con Mucho Gusto, donde detalló cómo operan los antisociales a través de una atractiva oferta laboral para muchas personas inrechazable.

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"Demoró como unos 7, 8 minutos la llamada. Ellos me dijeron que estaban necesitando personal de 8 a 3", contó la mujer, a quien, supuestamente, le dijeron que fue seleccionada para el puesto.

Entre solicitudes de diversos documentos, del sueldo y bonos, "me preguntaron por la plataforma que utilizaba y yo dije BancoEstado. Me dijeron que para tener ese bono de almuerzo y transporte tenía que darle la clave para que me llegue directo a mi cuenta”.

La solicitud de la persona detrás del teléfono hizo dudar a la afectada, quien prefirió dar una clave falsa. Tras mencionar que iría personalmente a ver qué sucedía, le cortaron la llamada.

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