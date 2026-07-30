"Eso demuestra que siempre actúa al límite": Madre de Isidora reacciona a nuevos antecedentes contra el padre

30 jul. 2026 - 12:35 hrs.

Gloria Ortiz, madre de Isidora, niña de dos años que murió tras caer desde el piso 11 de un edificio ubicado en Las Condes, habló sobre los nuevos antecedentes que se revelaron en torno a Jorge Constanzo.

Durante la revisión de las medidas cautelares del imputado, instancia en la que el tribunal resolvió mantener la prisión preventiva, se reveló que se encontraba en estado de ebriedad el día de los hechos y que condujo en el mismo estado junto a la pequeña y su pareja.

La reacción de madre de Isidora

"Estaba revisando los correos de la comunicación que yo tenía con el papá de Isidora, y la solicitud de visita la hizo el 4 de mayo para ir el 17, sabiendo que esa semana era el cumpleaños de su pareja, y que, eventualmente, podrían haber tenido una fiesta", señaló Gloria.

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En esa misma línea, apuntó que "podría haber sido la primera o tercera semana, pero él decide que sea en la semana donde tiene programada además una fiesta. Eso demuestra que siempre actúa al límite".

Respecto a las declaraciones de la defensa de Constanzo, quienes aseguraron que no hubo descuido, Ortiz apuntó que "Isidora estuvo descuidada porque estas otras dos personas estuvieron durmiendo en una habitación continua por alrededor de una hora aproximadamente".

"Te creo que fuese un accidente si es un descuido de un segundo, pero dejar sin supervisión a una niña tan pequeña durante tanto tiempo, deliberadamente, eso ya no es una negligencia", agregó.

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