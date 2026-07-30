Video capta peligrosa imprudencia en Saltos del Laja: Joven saltó rejas pese al cierre del sector

30 jul. 2026 - 13:15 hrs.

Una imprudente conducta quedó registrada en un video exhibido esta mañana de jueves en Mucho Gusto. El clip muestra a un hombre saltando las barreras de los Saltos del Laja en la provincia del Biobío.

Específicamente, se aprecia a un joven pasando por sobre la reja que restringe el acceso a la cascada principal.

Captan a hombre ingresando a zona restringida

Al protagonista no le importó que las autoridades hayan decidido cerrar el paso hace por lo menos dos semanas, luego del río atmosférico que aumentó el caudal.

Mega

Precisamente, se espera que en horas de la tarde de este jueves llegue un nuevo sistema frontal.

Según indicó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, la Región del Biobío recibirá una gran cantidad de lluvia en las próximas horas, con 60 milímetros en la costa, 70 milímetros en el valle y 80 milímetros en la precordillera.

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