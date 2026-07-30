"Nos hemos convertido en un país de memes": El duro descargo de Neme sobre la agenda nacional

30 jul. 2026 - 14:20 hrs.

José Antonio Neme lanzó una dura crítica sobre los temas que han tomado la agenda en las últimas semanas en nuestro país, asegurando que Chile se ha "convertido en un país de memes".

El feroz descargo del conductor de Mucho Gusto se dio ante la temeraria acción de un joven que saltó la reja que restringe el acceso a la cascada principal de Saltos del Laja, en la provincia de Biobío.

Neme cuestiona agenda nacional

El conductor apuntó que "este tipo de personas son ensalzadas por los medios de comunicación. Ahí tienen a 'El Chino' que ha ido a dar entrevistas a todas partes, que ahora es influencer de no sé cuántas marcas. Gran parte del problema somos nosotros”.

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A juicio de José Antonio, la conversación pública que instalan los medios "terminan distorsionando al final del día. Entonces, 'El Chino' que cometió la imprudencia más grande, hizo que el Estado se gastara $100 millones; hoy día es rockstar".

"Mientras tengamos conversaciones tan ridículas, superficiales y banales, esto se va a transformar en una suerte de anécdotas; eso es lo que quiero decir. Porque la semana pasada en este país conversamos de puras estupideces groseras, crueles. De una niña que maltrata a un perro, de una niña que anda a 200 kilómetros por hora por la carretera y 'El Chino'", comentó molesto.

En esa misma línea, Neme manifestó que "nos hemos convertido en un país de memes. Somos solo memes y no estamos discutiendo ni conversando lo importante".

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