De ícono turístico a foco de rucos y delincuencia: El abandono que afecta al histórico Puente Huérfanos

06 jul. 2026 - 13:00 hrs.

El que era uno de los lugares más icónicos de Santiago se transformó en uno de los más desplazados. Se trata del Puente Huérfanos, el cual pasó de un punto turístico inigualable a estar abandonado y tomado por rucos y la delincuencia.

Construido en el año 1997, el puente tenía por objetivo la conexión entre el centro histórico de la capital y el barrio Brasil. Incluso, ha sido escenario de artistas como, por ejemplo, Myriam Hernández, que grabó el videoclip de su canción "Huele a Peligro".

El triste presente del Puente Huérfanos

Su imponente infraestructura, sobre todo de noche, llamaba la atención de turistas y de quienes paseaban por el lugar. Pero hoy, casi 30 años después, se ha deteriorado, y es hogar de rucos, basura y delincuencia.

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"Está en un abandono y los vecinos ya no se atreven a cruzar a ninguna hora del día", dijo Pablo Medel, uno de los residentes del sector que ha sido testigo del deterioro del puente.

Pese a ser una hermosa postal de Santiago, vecinos del sector recomiendan no cruzar el puente, en especial de noche.

Un equipo de Mucho Gusto visitó el puente con la intención de inspeccionar el estado actual, sin embargo, en menos de cinco minutos las personas del ruco intentaron agredirlos.

La responsabilidad del Puente Huérfanos recae en la Municipalidad de Santiago que, pese a realizar constantes limpiezas y retirar rucos, se ha visto superada.

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