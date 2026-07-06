"Ingresa potente sistema frontal con río atmosférico": Pronostican hasta 150 mm de lluvia y riesgo de desborde
Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Mega, advirtió en Mucho Gusto sobre la llegada de un potente sistema frontal asociado a un río atmosférico categoría 3, pero que en sectores podría subir a 4.
De acuerdo al experto, este fenómeno tendrá como principal ingrediente una isoterma cero alta, lo cual podría provocar crecidas de ríos, potenciales desbordes o remociones en masa.
¿Qué regiones se verán afectadas por río atmosférico?
"Este martes comienza a ingresar un potente sistema frontal al sur del país, viene con río atmosférico, isoterma cero alta y mucha lluvia", anunció esta mañana el comunicador, detallando que las precipitaciones comenzarán a manifestarse en la Patagonia.
Mientras avance por el territorio nacional, se sumará un elemento clave: un río atmosférico de categoría 3 y 4 en algunos sectores, fenómeno que aportará una gran cantidad de humedad.
Detalló que las regiones más afectadas serán Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía y Biobío, aunque podría alcanzar Ñuble y Maule, pero con menor intensidad.
Sepúlveda enfatizó que habrá sectores donde se va a superar los 150 milímetros con una isoterma cero alta, lo cual significa una "potencial crecida de ríos, potenciales desbordes o remociones en masa".
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