Revelan nuevos antecedentes del auto con tres perros: Encuentran cédulas con antecedentes y alcohol

03 jul. 2026 - 10:10 hrs.

Nuevos antecedentes se dieron a conocer en torno al caso de los tres perros encontrados al interior de un auto abandonado en la comuna de Santiago.

Desde la comisaría informaron que se encontraron en el vehículo dos cédulas de identidad, ambas con antecedentes policiales anteriores, una de ellas por conducción en estado de ebriedad.

Asimismo, indicaron que durante el procedimiento policial se encontraron bebidas alcohólicas, aunque se desconoce si estaban con anterioridad en su interior.

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Carabineros dijo respecto de la denuncia de la supuesta dueña del vehículo y madre del propietario de las mascotas, quien afirmó que hace varias horas que está inubicable, que "no existen denuncias por presuntas desgracias".

"Se llamó a la empresa dueña del vehículo, la cual no entregó antecedentes respecto del conductor", agregaron.

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