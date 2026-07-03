Dramático giro en caso de perros hallados en un auto: Supuesta dueña denuncia la desaparición de su hijo

03 jul. 2026 - 09:45 hrs.

Un nuevo giro tomó el hallazgo de tres perros al interior de un auto abandonado en la comuna de Santiago.

El equipo de Mucho Gusto tomó contacto con Victoria, la supuesta dueña del vehículo y de uno de los canes, quien mostró su preocupación por la situación, esbozando la eventual desaparición de su hijo.

Dramático giro

La mujer comentó que el automóvil era utilizado por su hijo mayor, quien además estaba al cuidado de su mascota y de otros dos perros de su propiedad.

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Según contó, el hombre de 33 años estaba paseando a los animales y había pactado ir hasta su casa en Santiago centro para el cumpleaños de su hija; sin embargo, no llegó.

"Ayer era el cumpleaños de la hija de mi hijo (...) él salió a las 3 y debía volver a las 6:30-7:00 horas", indicó.

Victoria aseguró que revisaron el GPS del automóvil, el cual mostró en su momento que estaba cerca de su casa; "después se fue como camino hacia Valparaíso".

"No encontramos a mi hijo (...) me estoy a punto de desmayar", expresó la mujer antes de dar por finalizada la llamada.

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