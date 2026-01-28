Turismo en Dichato se resiente tras incendios forestales: Comerciantes llaman a visitar la zona

28 en. 2026 - 16:25 hrs.

Los comerciantes de Dichato han manifestado su preocupación por la situación del turismo en la zona costera de la región del Biobío, luego de los devastadores incendios forestales.

El balneario ha sido testigo de eventos significativos, como el terremoto y tsunami de 2010, que afectaron gravemente al sector. A pesar de los desafíos, ha logrado recuperarse y ofrecer a los visitantes una playa tranquila, ideal para familias.

Dichato llama al regreso de los turistas

La comunidad local, compuesta por pescadores y empresarios gastronómicos, trabaja para reactivar el turismo y mantener la economía del área, y así sobreponerse a la emergencia por los incendios forestales.

José Mora, empresario gastronómico, habló con Mucho Gusto y señaló que "llevábamos una temporada casi que exitosa con los hospedajes copados, los restaurantes no dando abasto y todo cambió de la noche a la mañana. Lamentablemente lo que nos pasó en la zona es tremendo, es trágico".

Destacó que es importante reactivar la zona turística para seguir con una cadena, que no solo queda en Dichato, sino que se extrapola a otros sectores como Penco.

