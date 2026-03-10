Presidente Boric alista su arribo a San Miguel: Se presentó ante vecinos y realizó especial pedido

10 mar. 2026 - 14:00 hrs.

En febrero de 2025, el Presidente Gabriel Boric concretó la compra de una casa en el sector de El Llano, en la comuna de San Miguel, cuya remodelación comenzó los primeros días de este año.

La llegada de Boric a San Miguel generó expectación en los vecinos respecto a lo que será vincularse con un exmandatario y cómo cambiará la seguridad en el barrio Real Audiencia.

Si bien se espera que los trabajos en la vivienda se prolonguen por unos meses más, Gabriel Boric ya ha visitado el sector e incluso se presentó con algunos de los vecinos.

La sencilla presentación de Boric con sus nuevos vecinos

Así lo reveló Verónica, quien aseguró a Mucho Gusto que el pasado 17 de febrero Boric se paró frente a la casa de su madre y tocó el timbre.

Lo definió como una persona súper sencilla, normal y extremadamente amorosa, y que en su presentación solo le pidió una sola cosa: "Quería que le dijeran 'el vecino Gabriel'".

