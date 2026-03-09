Matilde le confesará a Coke la verdad sobre su cita con Juan de Dios en el capítulo 89 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 89 de Reunión de Superados, Amanda (Clara Silvera) tendrá una íntima conversación con Manuel (Mario Horton).
La joven le preguntará a su padre si realmente está enamorado de Javiera (Daniela Ramírez), intentando comprender el origen de esta conflictiva relación.
Por otro lado, Ponchi (Amanda Milos) tratará de mentirosa a Matilde (Ignacia Baeza) respecto a la supuesta salida que tuvo con sus amigas.
Matilde le confesará a Coke la verdad sobre su cita con Juan de Dios
Luego de la tensa discusión familiar, Matilde tendrá un momento a solas con Coke (Diego Muñoz).
Con gran culpa, la abogada le revelará a su esposo que salió con otro hombre, aunque el publicista ya estará al tanto de toda la situación.Ve el capítulo en
