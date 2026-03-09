Los Power con Palta muestran cómo se prepara el elenco de Detrás del Muro para el gran estreno

09 mar. 2026 - 13:20 hrs.

¡Atentos! Que en solo unos días las risas vuelven a las pantallas de Mega con Detrás del Muro. Con la conducción de Kike Morandé y un icónico elenco que traerá risas y diversión para tus noches.

Los hermanos Power con Palta visitaron el set de grabación, conversaron con los presentes y mostraron un adelanto de cómo el elenco se prepara para el estreno del programa.

¿Cuándo es el estreno de Detrás del Muro?

Este viernes 13 de marzo sintoniza la señal de Mega y luego de Meganoticias Prime podrás ver en vivo el gran estreno de Detrás del Muro, programa que te hará reír hasta llorar.

Detrás del Muro

Con la compañía de Paty Cofré, Paola Troncoso, Miguelito, Beto Espinoza, Pato Fuentes, Sandra Donoso, Julio Jung Duvauchelle, Scarlett Ahumada, Gustavo Becerra, Belén Mora y Toto Acuña.

