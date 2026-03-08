Con grandes actores y humoristas: Conoce al elenco de Detrás del Muro

08 mar. 2026 - 11:30 hrs.

Comienza la cuenta regresiva para el gran regreso de Detrás del Muro a las pantallas de Mega, el próximo viernes 13 de marzo.

El estelar de humor que conquistó a millones de chilenos volverá más recargado que nunca, prometiendo hacer reír hasta llorar.

Su retorno a las pantallas del canal de Vicuña Mackenna ocurre de la mano de Kike Morandé y su histórico elenco, compuesto por: Paty Cofré, Paola Troncoso, Miguelito, Beto Espinoza, Pato Fuentes, Sandra Donoso, Julio Jung Duvauchelle, Scarleth Ahumada, Gustavo Becerra, Belén Mora y Toto Acuña.

Mega

Los actores que nos harán reír en Detrás del Muro

Paola Troncoso

A su 52 años, Paola Troncoso es una de las más reconocidas actrices y comediantes de la escena nacional. Gran parte de su carrera ha estado ligada a Mega, donde participó en programas como Acompáñeme, junto con integrar la última temporada del clásico programa Jappening con Ja.

Según hemos podido apreciar en los primeros avances de Detrás del Muro, la actriz volverá a interpretar icónicos personajes como "La Polilla", "la mamá de 'Miguelito'" y "La Chofi".

Paty Cofré

Hablar de Detrás del Muro es hacerlo también de Patricia Cofré, más conocida como Paty Cofré. La humorista comenzó su carrera en televisión en la década de los 80, luego de ser una reconocida vedette, habiendo trabajado en el club nocturno Bim Bam Bum.

Su versatilidad la hace ser ideal para participar cumplir distintos roles en sketches del estelar de humor, aunque sin duda lo que se roba todas las miradas son sus "15 segundos sin censura".

Miguelito

Si escucha o lee el nombre de Hans Malpartida, seguramente no sabrá de quién hablamos, pero si decimos Miguelito, ahora sí lo tendrá claro. Bueno, el actor y comediante peruano-chileno es uno más de los que volverá a Mega con Detrás del Muro.

En el retorno del exitoso programa de humor, el oriundo de Huánuco interpretará uno de sus papeles más reconocidos, "Miguelito", aquel travieso niño estudiante de básica que saca de quicio a su madre (Paola Troncoso).

Beto Espinoza

Beto Espinoza es un actor y comediante con un largo recorrido. Cuenta con pasos, por ejemplo, por el emblemático programa infantil Cachureos, donde encarnó a Epidemia.

En Detrás del Muro, Beto volverá con sus icónicos personajes "Bebeto Chupeta", "Nicolás Maduro" y "Los Power con Palta".

Pato Fuentes

El actor y comediante Patricio Fuentes comenzó su carrera en la televisión integrando la agrupación Los Cuatro Octavos, donde compartía escenario con Fernando Godoy.

Con Detrás del Muro hará volver a personajes como "Juan Errada", "Maestro", "El cura", "el cabo Tapia" y la parodia de José Antonio Kast.

Sandra Donoso

La actriz Sandra Donoso fue una de las pioneras de Detrás del Muro, cuando el espacio era una sección más del programa Morandé con Compañía. Participó de una serie de sketches que dejaron más de una carcajada.

Entre sus personajes más recordados y que volverán con el estelar de humor están "la tía del jardín", junto con ser el amor platónico de "Miguelito".

Julio Jung Duvauchelle

Julio Jung Jr. es un director de teatro y actor venezolano-chileno que ha participado en innumerables teleseries. En Mega, por ejemplo, fue parte de Verdades Ocultas y Casa de Muñecos.

Scarlett Ahumada

La actriz Scarlett Ahumada comenzó su incursión en la televisión en el año 2015, en el programa Morandé con Compañía.

En Detrás del Muro traerá de vuelta la parodia de Michelle Bachelet y otros tantos personajes más.

Gustavo Becerra

Gustavo Becerra cuenta con un largo recorrido en la actuación, siendo incluso director de teatro. Hace más de 20 años es el encargado de dar vida al personaje publicitario "el guatón de la fruta".

Junto con traer de vuelta a recordados personajes, seguirá dándole rodajes a algunos como los "Power con Palta".

Belén Mora

Belén Mora, también conocida por su nombre artístico Belenaza, es una destacada actriz y comediante chilena que se ha presentado en grandes escenarios como el Festival de Viña.

En Detrás del Muro traerá de vuelta a una serie de personajes como "Chuchi", "Lady Devonette" y "Oriana", entre otros.

Toto Acuña

Francisco Acuña, mejor conocido como Toto, es un músico, actor y comediante nacional. Comenzó su carrera en la serie infantil Cantando aprendo a hablar, para que, luego de distintos proyectos, desembarcara en Morandé con Compañía.

Pronto regresarán las pantallas los personajes: el "Huaso Toto", "Vampiro Feña", "Tomás Mochatto", entre otros más.

Todo sobre Detrás del Muro