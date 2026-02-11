Chofi y Tapia son interrogados por Mochatto: Mira un divertido adelanto de Detrás del Muro

11 feb. 2026 - 15:30 hrs.

¡Atención! Las risas vuelven a Mega con el programa más divertido de la televisión. Detrás del Muro con Kike Morandé ya está en plena etapa de grabaciones y muy pronto tendrá su estreno en Mega.

En un divertido adelanto, Tomás Mochatto (Toto Acuña) sigue con sus interrogatorios para descubrir dónde está El Muro.

¿Quiénes tienen que contestar sus agudas preguntas? La Chofi (Paola Troncoso) y el cabo Tapia (Patricio Fuentes) recuerdan en qué estaban la noche en que desapareció el programa.

Detrás del Muro / Mega

"Yo le voy a decirle porque el Tapia es muy tímido. Yo estaba en mi pieza y de repente entró el Tapia y yo estaba sentada a los pies de la cama y él se sentó al lado mío y cuando se me acerca, me pasan tantas cosas. Yo lo quedé mirando y como el Tapia no atinaba a acercarse, yo lo ayudé: le agarré la punta de la corbata así despacito y le digo 'dame un beso'", dijo la Chofi en un intento de concretar su amor con el policía.

Pero Mochatto no está interesado en el romance y frustró, una vez más, los intentos de estos dos para estar juntos.

¿Algún día pasará algo entre Chofi y Tapia? ¡Averígualo en Detrás del Muro, con Kike Morandé, muy pronto por las pantallas de Mega!

