Con Kike Morandé y un elenco estelar: Conoce la fecha de estreno de Detrás del Muro

20 feb. 2026 - 22:15 hrs.

¡Atención, fanáticos del humor! Ya hay fecha confirmada para el regreso de Detrás del Muro a Mega.

El exitoso programa que conquistó a millones de chilenos vuelve a la pantalla del canal de Vicuña Mackenna, nuevamente encabezado por Kike Morandé.

¿Quiénes integrarán Detrás del Muro?

Además del animador, el espacio contará con un elenco de lujo compuesto por Paty Cofré, Paola Troncoso, Miguelito, Beto Espinoza, Pato Fuentes, Sandra Donoso, Julio Jung Duvauchelle, Scarleth Ahumada, Gustavo Becerra, Belén Mora y Toto Acuña.

Detrás del Muro

¿Cuándo se estrenará Detrás del Muro?

El capítulo estreno de Detrás del Muro se emitirá el próximo viernes 13 de marzo, inmediatamente después de Meganoticias Prime.

Podrás disfrutar del primer episodio del programa a través de la señal abierta de Mega y también en su plataforma digital Mega.cl.

