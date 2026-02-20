¿A qué hora empieza la Gala de Viña 2026?

20 feb. 2026 - 07:00 hrs.

Este viernes 20 de febrero se lleva a cabo la 15° edición de la Gala de Viña, la cual contará con un gran despliegue técnico nunca antes visto.

El evento tendrá más de 20 cámaras y distintos sectores a lo largo de la alfombra para lucir los detalles de cada look.

Shoescam, selfiecam y el famoso glambot son algunas de las estaciones que estarán presentes en el Sporting Club de Viña del Mar. Además, contará con una orquesta con música en vivo y un show de ballet para que tanto los invitados y como el público disfruten.

Aton Chile

¿A qué hora parte la alfombra roja?

Desde las 19:00 horas podrás disfrutar de la previa de la Gala, para conocer todos los pormenores del evento.

La alfombra roja de 900 metros por la que pasarán más de 130 invitados, como Kika Silva, Marcelo Díaz y la actual Miss Universo Fátima Bosch, será transmitida por las pantallas de Mega a partir de las 21:00 horas.

Además, no te pierdas la gran Gala Digital a través del canal de Youtube de Mega desde las 20:00 horas junto a Poli Flores, El Ranty, Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lore Ramírez, con entrevistas exclusivas y los secretos mejor guardados de este evento.

