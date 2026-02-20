Desde cantantes a actores: Este es el listado completo de las celebridades que estarán en la Gala de Viña 2026
El Festival de Viña del Mar 2026 está a la vuelta de la esquina, la que comenzará con la ya conocida Gala y su glamorosa alfombra roja.
En su 15.ª edición, la Gala de Viña del Mar promete ser uno de los eventos más importantes del año, con un grupo selecto de invitados que brillará con sus looks.
El Sporting Club de la Ciudad Jardín se repetirá el plato por segundo año consecutivo como el lugar para desarrollar la cita que, en esta ocasión, contará con 900 metros de alfombra roja.
La transmisión será por las pantallas de Mega, a partir de las 21:00 horas.
¿Quiénes son los confirmados para la Gala de Viña 2026?
En el listado con los nombres de los famosos destacan cantantes nacionales e internacionales, actores, animadores de televisión, comediantes, deportistas, reinas de bellezas, influencers y más.Ir a la siguiente nota
Por lo mismo, te invitamos a revisar la lista completa de los confirmados para la Gala de Viña 2026:
- Coté López y su novio, Lucas Lama
- Pamela Díaz
- Luis Jiménez
- Kel Calderón
- Fran Virgilio
- Marlen Olivari y su esposo, Luciano Marocchino
- Kidd Voodoo
- Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda
- Josefina Montané y Pedro Campos
- Emilia Dides y Sammis Reyes
- Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat
- Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt
- Priscilla Vargas y José Luis Repenning
- Kika Silva
- Fátima Bosch, actual Miss Universo.
- Inna Moll
- Tita Ureta
- César Campos
- Cony Capelli
- Carolina Arregui y Mayte Rodríguez
- Martín Cárcamo
- Blu Dumay y María Alberó
- Kenita Larraín
- Millaray Viera
- Nico Ruiz
- Gala Caldirola
- Eduardo Fuentes
- Pamela Leiva
- Belén Mora y Toto Acuña
- Daniel Fuenzalida
- Vesta Lugg
- Nicole Moreno
- Ignacia Michelson
- Fran Maira
- Sinaka
- Skarleth Labra
- Power Peralta
- Daniela Aránguiz
- Jean Philippe Cretton
- Akemi Nakamura
- Furia Scaglione
- Luis Mateucci
- Paloma Fiuza
- Fernando Solabarrieta
- Carla Ochoa
- Jaime Leyton
- Diego Muñoz
- Pablo Chill-e
- Nicole
- Sigrid Alegría y Los Claveles
- Francisca Crovetto
- Kike Morandé y el elenco de Detrás del Muro
- Marcelo Marocchino
- Roberto Cox
- Mauricio Medina
- Eugenia Lemos y su pareja, Matías Kosznik
- Mafe Bertero
- Pancha Merino
- Karla Melo
- Marcelo Díaz
- Cota Castelblanco
- Jacinta Rodríguez
- Magdalena Müller
- Francisco Puelles
- Vivianne Dietz
- Simón Pesutic
- Daniela Ramírez
- Claudio Castellón
- Julieta Bartolomé
- Diego Muñoz
- Fernando Godoy
- Princesa Alba
- Soulfia
- Katteyes
- Q_ARE
- Paola Troncoso
- Beto Espinoza
- Patricio Fuentes
- Sandra Donoso
- Scarleth Ahumada
- Julio Jung Jr.
- Miguelito
- Ignacia Fernández
- Constanza Santa María
- Rodrigo Sepúlveda
- Gonzalo Ramírez
- Florencia Vial
- Jaime Leyton
- Alejandro Sepúlveda
- Daniel Silva
- Karim Butte
- Maribel Retamal
- Luis Ugalde
- Marianne Schmidt
- Matteo Bocelli
- Toly Fu
- Camilo González
- Pablito Pesadilla
- Magui Benet
- Ryan Torrero
- Pablo Cuéllar
- Roberto Saa
- Verónica Villarroel
- Melina Noto
- Beatriz Bravo
- Paula Escobar
- Cecilia Gutiérrez
- Mariela Sotomayor
- Javiera Díaz de Valdés
- Allison Göhler
- La Combo Tortuga
- Marcela Vacarezza
- Laura Urruticoechea
- Michael Roldán
- Julia Vial
- Enzo Ferrada
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
