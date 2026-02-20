Desde cantantes a actores: Este es el listado completo de las celebridades que estarán en la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 08:00 hrs.

El Festival de Viña del Mar 2026 está a la vuelta de la esquina, la que comenzará con la ya conocida Gala y su glamorosa alfombra roja.

En su 15.ª edición, la Gala de Viña del Mar promete ser uno de los eventos más importantes del año, con un grupo selecto de invitados que brillará con sus looks.

El Sporting Club de la Ciudad Jardín se repetirá el plato por segundo año consecutivo como el lugar para desarrollar la cita que, en esta ocasión, contará con 900 metros de alfombra roja.

ATON

La transmisión será por las pantallas de Mega, a partir de las 21:00 horas.

¿Quiénes son los confirmados para la Gala de Viña 2026?

En el listado con los nombres de los famosos destacan cantantes nacionales e internacionales, actores, animadores de televisión, comediantes, deportistas, reinas de bellezas, influencers y más.

Por lo mismo, te invitamos a revisar la lista completa de los confirmados para la Gala de Viña 2026:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña