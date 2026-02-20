¿Se separó? Crece la expectativa por saber si Pamela Díaz llega soltera a la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 12:36 hrs.

Pamela Díaz no es parte de la lista de parejas invitadas a la Gala de Viña, a pesar de estar con el senador Felipe Kast. Sin embargo, la gran pregunta a solo horas de desfilar por la alfombra roja de la "noche cero" es otra.

Tras los fuertes rumores de un quiebre en su relación la incógnita de este año es si ¿la "Fiera" también llegará soltera a la Gala de Viña 2026?

Un vínculo alejado de los medios

Pese a que ambos mantuvieron su vínculo amoroso lo más lejano posible de los medios y se desconoce desde cuando están juntos. Hay quienes aseguran que la ruptura es definitiva, aunque ninguno se ha pronunciado al respecto.

En este sentido, se espera que Pamela Díaz esta noche durante la Gala de Viña 2026 emita alguna declaración y aclare si efectivamente su relación llegó a su fin de forma definitiva y detalles de cuándo se produjo el quiebre.

El panel de Con Gusto a Viña, liderado por José Antonio Neme y Marianne Schmidt conversó al respecto y aclaró que hasta agosto del año pasado la pareja estaba junta, pero desconocen el estado actual.

Para intentar obtener más detalles, el periodista César Campos se trasladó al Hotel donde se hospeda Pamela, pero no tuvo éxito, por lo que la expectación a sus posibles declaraciones se mantienen.

ATON

