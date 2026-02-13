¿Qué artistas debutan en el Festival de Viña del Mar 2026?
El Festival de Viña del Mar 2026 se realizará desde el domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero y viene con una parrilla que mezcla clásicos de siempre con debuts históricos sobre la Quinta Vergara.
En su edición 65° no solo trae figuras consagradas, sino que algunos artistas se subirán por primera vez al escenario más importante de Latinoamérica.
¿Quiénes subirán por primera vez al escenario de la Quinta Vergara?
- Matteo Bocelli: el hijo del tenor italiano Andrea Bocelli ya estuvo presente en la Quinta Vergara acompañando a su padre hace unos años, pero ahora estará debutando en solitario el domingo 22 durante la noche inaugural.
- Pet Shop Boys: la banda británica de synth-pop con décadas de trayectoria y hits como "West End Girls" y "Always On My Mind" llega por primera vez al Festival de Viña del Mar, y serán los encargados de abrir la noche del lunes 23.
- Bomba Estéreo: cerrará la segunda noche festivalera, marcando un hito para el grupo reconocido por sus ritmos electrónicos y tropicales, con temas como "Soy Yo" y "To My Love", encendiendo al público.
- NMIXX: el grupo surcoreano hace historia al ser el primer grupo de K-pop que forma parte oficialmente de la parrilla programática del certamen. Las surcoreanas representan un género que traerá al Festival una energia completamente diferente.
- Ke Personajes: la banda argentina de cumbia y ritmo urbanos también hará su debut en Viña, representando a la música popular. Cerrarán la noche del miécoles con una propuesta fresca y bailable.
- Paulo Londra: el artista argentino será parte de la parrilla musical y pisará por primera vez el escenario de la Quinta Vergara, representando la escena urbana del trap latino, además será el encargado de abrir la última noche del certamen.
- Pablo Chill-E: el artista urbano chileno que ha sido una de las voces más representativas del trap nacional ya ha tocado en el escenario del Festival acompañando a Polimá Westcoast, pero ahora debutará con su propio show el viernes 27.
- Milo J: otro argentino trae por primera vez su proyecto musical lleno de pop y folklore mezclado con lo urbano para cerrar la última noche del Festival de Viña del Mar.