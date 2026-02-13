¿Qué artistas debutan en el Festival de Viña del Mar 2026?

13 feb. 2026 - 10:00 hrs.

El Festival de Viña del Mar 2026 se realizará desde el domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero y viene con una parrilla que mezcla clásicos de siempre con debuts históricos sobre la Quinta Vergara.

En su edición 65° no solo trae figuras consagradas, sino que algunos artistas se subirán por primera vez al escenario más importante de Latinoamérica.

¿Quiénes subirán por primera vez al escenario de la Quinta Vergara?

Matteo Bocelli: el hijo del tenor italiano Andrea Bocelli ya estuvo presente en la Quinta Vergara acompañando a su padre hace unos años, pero ahora estará debutando en solitario el domingo 22 durante la noche inaugural.

ya estuvo presente en la Quinta Vergara acompañando a su padre hace unos años, pero ahora estará debutando en solitario el domingo 22 durante la noche inaugural. Pet Shop Boys: la banda británica de synth-pop con décadas de trayectoria y hits como " West End Girls " y " Always On My Mind " llega por primera vez al Festival de Viña del Mar, y serán los encargados de abrir la noche del lunes 23.

" y " " llega por primera vez al Festival de Viña del Mar, y serán los encargados de abrir la noche del lunes 23. Bomba Estéreo: cerrará la segunda noche festivalera, marcando un hito para el grupo reconocido por sus ritmos electrónicos y tropicales, con temas como "Soy Yo" y "To My Love", encendiendo al público.

Mega

NMIXX: el grupo surcoreano hace historia al ser el primer grupo de K-pop que forma parte oficialmente de la parrilla programática del certamen. Las surcoreanas representan un género que traerá al Festival una energia completamente diferente.

que forma parte oficialmente de la parrilla programática del certamen. Las surcoreanas representan un género que traerá al Festival una energia completamente diferente. Ke Personajes: la banda argentina de cumbia y ritmo urbanos también hará su debut en Viña, representando a la música popular. Cerrarán la noche del miécoles con una propuesta fresca y bailable.

Paulo Londra: el artista argentino será parte de la parrilla musical y pisará por primera vez el escenario de la Quinta Vergara, representando la escena urbana del trap latino, además será el encargado de abrir la última noche del certamen.

Pablo Chill-E: el artista urbano chileno que ha sido una de las voces más representativas del trap nacional ya ha tocado en el escenario del Festival acompañando a Polimá Westcoast , pero ahora debutará con su propio show el viernes 27.

, pero ahora debutará con su propio show el viernes 27. Milo J: otro argentino trae por primera vez su proyecto musical lleno de pop y folklore mezclado con lo urbano para cerrar la última noche del Festival de Viña del Mar.

Mega

