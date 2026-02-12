Presentado por: LATAM

"La Quinta va a disfrutar algo totalmente diferente": Ke Personajes adelanta su show en Viña 2026

  • Por Sebastián Paillafil

Durante la tarde de este jueves, José Antonio Neme y Marianne Schmidt tuvieron una íntima conversación con la banda argentina Ke Personajes, uno de los máximos exponentes de la cumbia.

En diálogo con Mucho Gusto, su líder y vocalista, Emanuel Noir, manifestó su alegría por ser invitados al Festival de Viña 2026, reconociendo que "es un logro súper importante" y que es fruto del trabajo.

Lo más visto de Artistas

El debut de Ke Personajes en Viña

En cuanto a su tan esperada presentación, adelantó que "ese día la Quinta Vergara va a disfrutar de un show totalmente diferente a lo que se habrá acostumbrado, con un género distinto, con una cumbia que trascendió fronteras a nivel mundial".

Mega

Noir indicó que la presencia del 'Monstruo' no les causa miedo, puesto que "no somos partidarios del temor".

Ir a la siguiente nota

Para cerrar, el oriundo de Entre Ríos dijo que se están preparando para entregar un show de gran nivel, asegurando que "va a ser una experiencia única".

Todo sobre Festival de Viña

Leer más de

Minuto a minuto