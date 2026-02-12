"La Quinta va a disfrutar algo totalmente diferente": Ke Personajes adelanta su show en Viña 2026

12 feb. 2026 - 16:45 hrs.

Durante la tarde de este jueves, José Antonio Neme y Marianne Schmidt tuvieron una íntima conversación con la banda argentina Ke Personajes, uno de los máximos exponentes de la cumbia.

En diálogo con Mucho Gusto, su líder y vocalista, Emanuel Noir, manifestó su alegría por ser invitados al Festival de Viña 2026, reconociendo que "es un logro súper importante" y que es fruto del trabajo.

El debut de Ke Personajes en Viña

En cuanto a su tan esperada presentación, adelantó que "ese día la Quinta Vergara va a disfrutar de un show totalmente diferente a lo que se habrá acostumbrado, con un género distinto, con una cumbia que trascendió fronteras a nivel mundial".

Noir indicó que la presencia del 'Monstruo' no les causa miedo, puesto que "no somos partidarios del temor".

Para cerrar, el oriundo de Entre Ríos dijo que se están preparando para entregar un show de gran nivel, asegurando que "va a ser una experiencia única".

