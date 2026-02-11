Presentado por: LATAM

Festival de Viña 2026: Estos son los artistas que estarán la noche inaugural del certamen

Quedan pocos días para comenzar una nueva edición del Festival de Viña del Mar, el evento musical más importante y esperado del verano.

Este año el certamen se realizará desde el domigo 22 hasta el viernes 27 de febrero, con transmisión por las pantallas de Mega

La jornada de apertura contará con un trío de artistas que promete música, comedia y un espectáculo de alto nivel. 

¿Quienes se presentan el Domingo 22?

  • Gloria Estefan, reconocida artista cubanoestadounidense, abrirá el festival con sus clásicos y nuevos éxitos, marcando su paso como solista en la Quinta Vergara. 
  • Matteo Bocelli, el cantante italiano hijo de Andrea Bocelli, cerrará la noche con su repertorio elegante y clásico mezclado con el pop. 
Estos tres artistas conforman la oferta artística de la primera noche del Festival de Viña del Mar 2026, dando inicio a las seis noches de música, humor y grandes momentos en la Quinta Vergara.

