¿Qué intentará hacer? Trini será parte fundamental del plan de Luis Emilio en el capítulo 233 de EJDO

12 feb. 2026 - 17:45 hrs.

En el avance del capítulo 233 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) intentará sacar a Bastián (Alonso Quintero) de su camino, pero de una manera mucho más sutil.

Cada vez que ataca a su hijo, él se resiste y vuelve con más fuerza, así que recurrirá a Trini (Catalina Covarrubias) para que lo ayude indirectamente.

Un nuevo inicio lejos de Chile

Aprovechando su trabajo en publicidad, Walker le hará una gran propuesta: "Tengo en mente darle un nuevo aire a esa agencia, pero a lo grande: abrir una oficina en Ciudad de México. Tengo contactos allá y puedo conseguir un par de buenas campañas para que ustedes se puedan afirmar".

El Jardín de Olivia / Mega

Ella estará maravillada con la idea, considerando que es una oportunidad de una vez en la vida. Tendría que radicarse allá, pero no lo haría sola, sino con su mejor amigo.

"Pienso que sería un excelente bálsamo para este momento que está pasando Bastián y que pueda superar su pena. Qué mejor que tú que estés al lado de él: una amiga que lo quiere, que lo aprecia, que lo tira pa' arriba", insinuará Luis Emilio a la joven.