¿Santana lo escuchará? Burgos le suplicará que no lo denuncie en el capítulo 232 de El Jardín de Olivia

12 feb. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 232 de El Jardín de Olivia, el subprefecto Burgos (Juan Carlos Maldonado) irá al departamento de Santana (Matías Oviedo) para rogarle que no muestre las imágenes de la cámara de seguridad que lo incriminan en el secuestro de Gonzalo (Juan Carlos Maldonado).

"Por la amistad que tenemos, por la amistad que nos une... por favor, te pido que no me denuncies", le pedirá a quien fuera su protegido en la policía.

Santana antepone la placa a la amistad

Precisamente este vínculo de años es lo que hace tan difícil la decisión del comisario, pero para él, la justicia siempre estará primero.

El Jardín de Olivia / Mega

"Lo siento mucho, Héctor, de verdad, pero no me puedo quedar callado. No puedo ser parte de esto. (...) Se acabó. Tengo pruebas para demostrar que has entorpecido la investigación del homicidio de Bernardita Vial y que estás trabajando para Omar Droguett", señaló.

Y con la misma firmeza, le anunciará una pronta denuncia.