El Jardín de Olivia - Capítulo 230: Gonzalo es interceptado

10 feb. 2026 - 17:35 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Gonzalo (Juan Carlos Maldonado) está esperando a Bastián (Alonso Quintero) para reunirse y pasar evidencia clave del caso de la muerte de Bernardita (Catalina Guerra).

Sin embargo, en medio de la espera es interceptado por Burgos (Juan Carlos Cáceres), quien lo sube a un auto donde está Omar (César Sepúlveda) y lo llevan a "dar una vuelta" para que borre toda la evidencia que tiene.

Este momento es visto desde su vehículo por Bastián, pero no alcanza a seguir el auto, ya que justo el semáforo da rojo.

El Jardín de Olivia / MEGA

Clemente pone condiciones

Por otra parte, Clemente (Pipo Gormaz) explica a Diana (Nicole Espinoza) que está dispuesto a ayudarla en la búsqueda de inocencia para Raúl (César Caillet).

No obstante, si esto no resulta como ellos esperan y Raúl es culpable de la muerte de Bernardita, ella debe asumir estas acciones y seguir con su vida.

Por otro lado, Joaquín (Francisco Dañobeitia) se aburre de los constantes abusos por parte de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y lo encara.