El Jardín de Olivia - Capítulo 230: Gonzalo es interceptado
En este capítulo de El Jardín de Olivia, Gonzalo (Juan Carlos Maldonado) está esperando a Bastián (Alonso Quintero) para reunirse y pasar evidencia clave del caso de la muerte de Bernardita (Catalina Guerra).
Sin embargo, en medio de la espera es interceptado por Burgos (Juan Carlos Cáceres), quien lo sube a un auto donde está Omar (César Sepúlveda) y lo llevan a "dar una vuelta" para que borre toda la evidencia que tiene.
Este momento es visto desde su vehículo por Bastián, pero no alcanza a seguir el auto, ya que justo el semáforo da rojo.
Clemente pone condiciones
Por otra parte, Clemente (Pipo Gormaz) explica a Diana (Nicole Espinoza) que está dispuesto a ayudarla en la búsqueda de inocencia para Raúl (César Caillet).
No obstante, si esto no resulta como ellos esperan y Raúl es culpable de la muerte de Bernardita, ella debe asumir estas acciones y seguir con su vida.
Por otro lado, Joaquín (Francisco Dañobeitia) se aburre de los constantes abusos por parte de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y lo encara.Ve el capítulo en
Leer más de