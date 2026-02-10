Logo Mega

El Jardín de Olivia - Capítulo 230: Gonzalo es interceptado

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Gonzalo (Juan Carlos Maldonado) está esperando a Bastián (Alonso Quintero) para reunirse y pasar evidencia clave del caso de la muerte de Bernardita (Catalina Guerra). 

Sin embargo, en medio de la espera es interceptado por Burgos (Juan Carlos Cáceres), quien lo sube a un auto donde está Omar (César Sepúlveda) y lo llevan a "dar una vuelta" para que borre toda la evidencia que tiene. 

Este momento es visto desde su vehículo por Bastián, pero no alcanza a seguir el auto, ya que justo el semáforo da rojo. 

Clemente y Diana
Clemente pone condiciones 

Por otra parte, Clemente (Pipo Gormaz) explica a Diana (Nicole Espinoza) que está dispuesto a ayudarla en la búsqueda de inocencia para Raúl (César Caillet). 

No obstante, si esto no resulta como ellos esperan y Raúl es culpable de la muerte de Bernardita, ella debe asumir estas acciones y seguir con su vida. 

Por otro lado, Joaquín (Francisco Dañobeitia) se aburre de los constantes abusos por parte de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y lo encara. 

