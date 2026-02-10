Clemente ofrece su apoyo a Diana, pero pone una importante condición: "Yo necesito que sigamos adelante..."

10 feb. 2026 - 17:32 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) realiza una petición a Diana (Nicole Espinoza) para que sus vidas puedan avanzar.

Y es que Clemente comenta a Diana todo lo que está pasando con Pepa (Katyna Huberman) y ella responde que no quiere ser un peso ni para él, ni para Olivia (Violeta Silva).

De inmediato, Clemente entiende la situación y afirma que él tampoco quiere algo similar, ya que quiere seguir formando parte de su vida.

El Jardín de Olivia / MEGA

La condición de Clemente

Es en ese momento donde Clemente confirma a Diana que él estará presente en todo el proceso que ella deba seguir para encontrar la inocencia de Raúl (César Caillet) y demostrar que no mató a Bernardita (Catalina Guerra).

Esto pone muy contenta a Diana. Sin embargo, esa felicidad dura muy poco, ya que Clemente lanza de inmediato su condición.

"Yo estoy totalmente dispuesto a apoyarte, a creer en ti, a dar todo lo que tengo con tal que lleguemos a la verdad, pero si esa verdad no es la que estábamos esperando. Yo necesito que sigamos adelante, que tú te comprometas con eso para que podamos entregarle a la Oli lo que ella se merece: ser feliz, estabilidad, Diana, por favor", pide Clemente, dejando a la terapeuta sin palabras.