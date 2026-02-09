El Jardín de Olivia - Capítulo 229: Gonzalo cuenta su historia

09 feb. 2026 - 17:35 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Gonzalo (Juan Carlos Maldonado) llegó al lugar pactado para tomar su botín, pero antes recibió una llamada de Bastián (Alonso Quintero).

El joven Walker le ofreció $250 millones a cambio de la información que tiene sobre Omar (César Sepúlveda). Para su sorpresa, esto resultó ser la pieza clave que devela al director ejecutivo como el asesino de Bernardita (Catalina Guerra).

El periodista confesó que esa noche fue a casa de Bastián para pedirle una cuña y fue testigo de los dos disparos. Más tarde, observó a Omar corriendo con una pistola en la mano y no dudó en fotografiarlo.

El Jardín de Olivia / Mega

Olivia regresa sana y salva

Pepa (Katyna Huberman) fue hasta la vivienda de los Guerrero para ayudar en la búsqueda de su nieta, pero en lugar de aportar, solo se enfrascó en una discusión contra Diana (Nicole Espinoza), acusándola de instigar a Olivia (Violeta Silva) para que saliera sola.

En medio del conflicto, la niña apareció junto a Juan, un vecino que solo la protegió mientras estaba en la calle.