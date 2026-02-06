Logo Mega

El Jardín de Olivia - Capítulo 228: Nadie sabe dónde está Oli

  • Por Mega

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Oli (Violeta Silva) no fue capaz de entender las razones de los mayores para alejarla de Diana (Nicole Espinoza). Por eso, si su amiga no la podía visitar, ella iría a su encuentro.

A espaldas de su papá, se subió a un auto de aplicación hasta llegar a la casa de los Guerrero. Nadie salió a su encuentro porque todos estaban en el hospital y al verla sola y en la calle, un hombre se le acercó para llevarla a un lugar desconocido. 

Clemente (Pipo Gormaz) cruzó la capital para encontrar a su hija y, al enterarse de la desaparición, Diana lo acompañó en esta búsqueda. 

El Jardín de Olivia / Mega
Gonzalo contra las cuerdas

Santana (Matías Oviedo) citó a Gonzalo Carrasco (Juan Carlos Maldonado) para que confiese que él es la persona que extorsiona a Omar (César Sepúlveda) en las sombras. 

El periodista estaba acorralado, pero ante la posibilidad de ganar millones con el miedo de Droguett, prefirió fingir ignorancia a pesar del peligro que corre.

